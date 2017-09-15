12:39 15.09.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100173825:labazovych
Open Case с Натальей Церковниковой за 14 сентября - ВИДЕО
Накануне Киевского международного экономического форума Open Case открывает кейс "Менеджмент" и обсуждает тему трансформации бизнеса.
Гость студии — Юрий Пивоваров, исполнительный директор Ассоциации "Инновационное развитие Украины". Призвание ассоциации — создавать условия для развития высокотехнологичного бизнеса в Украине. Кроме того, наш гость студии — руководитель группы советников председателя Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Верховной Рады Украины.
Каковы на сегодняшний день бизнес реалии? Насколько готова Украина и владельцы бизнеса к тому, что будет наращиваться интеллектуальная часть производства, интеллектуальная составляющая продукта? Почему в Украине плохо приживаются выпускники бизнес-школы в Европе? На все эти и другие не менее важные вопросы — ответы в новом выпуске "Open Case" с Натальей Церковниковой.
8 июня 2017 года на Первом Деловом телеканале вышел второй выпуск программы Open Case с Наталией Церковниковой в рамках цикла «Энергия Будущего» об альтернативной энергетике, приуроченный к выставке «ЭКСПО - 2017» в Казахстане.