12:39 15.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Open Case с Натальей Церковниковой за 14 сентября - ВИДЕО

Накануне Киевского международного экономического форума Open Case открывает кейс "Менеджмент" и обсуждает тему трансформации бизнеса.

Open Case с Натальей Церковниковой за 14 сентября - ВИДЕО

Гость студии — Юрий Пивоваров, исполнительный директор Ассоциации "Инновационное развитие Украины". Призвание ассоциации — создавать условия для развития высокотехнологичного бизнеса в Украине. Кроме того, наш гость студии — руководитель группы советников председателя Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Верховной Рады Украины.

Каковы на сегодняшний день бизнес реалии? Насколько готова Украина и владельцы бизнеса к тому, что будет наращиваться интеллектуальная часть производства, интеллектуальная составляющая продукта? Почему в Украине плохо приживаются выпускники бизнес-школы в Европе? На все эти и другие не менее важные вопросы — ответы в новом выпуске "Open Case" с Натальей Церковниковой.


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