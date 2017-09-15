Open Case с Натальей Церковниковой за 14 сентября - ВИДЕО

Гость студии — Юрий Пивоваров, исполнительный директор Ассоциации "Инновационное развитие Украины". Призвание ассоциации — создавать условия для развития высокотехнологичного бизнеса в Украине. Кроме того, наш гость студии — руководитель группы советников председателя Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Верховной Рады Украины.

Каковы на сегодняшний день бизнес реалии? Насколько готова Украина и владельцы бизнеса к тому, что будет наращиваться интеллектуальная часть производства, интеллектуальная составляющая продукта? Почему в Украине плохо приживаются выпускники бизнес-школы в Европе? На все эти и другие не менее важные вопросы — ответы в новом выпуске "Open Case" с Натальей Церковниковой.