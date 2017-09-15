12:24 15.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Этой осенью Украину посетят целых три миссии Международного валютного фонда - ВИДЕО

Планируется, что этой осенью Украину посетят целых три миссии Международного валютного фонда. Как ожидается, ключевыми вопросами в переговорах будут пенсионная реформа и государственный бюджет на следующий год. Кроме того, на этой неделе, в Киев приезжал первый заместитель директора-распорядителя МВФ — Дэвид Липтон.

Этой осенью Украину посетят целых три миссии Международного валютного фонда - ВИДЕО

Гость студии – Ярослав Жалило, ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины, Президент Центра антикризисных исследований – расскажет более детально о предварительных результатах официального визита и перспективах дальнейшего сотрудничества с главным кредитором Украины.


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