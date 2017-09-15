12:24 15.09.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100173824:labazovych
Этой осенью Украину посетят целых три миссии Международного валютного фонда - ВИДЕО
Планируется, что этой осенью Украину посетят целых три миссии Международного валютного фонда. Как ожидается, ключевыми вопросами в переговорах будут пенсионная реформа и государственный бюджет на следующий год. Кроме того, на этой неделе, в Киев приезжал первый заместитель директора-распорядителя МВФ — Дэвид Липтон.
Гость студии – Ярослав Жалило, ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины, Президент Центра антикризисных исследований – расскажет более детально о предварительных результатах официального визита и перспективах дальнейшего сотрудничества с главным кредитором Украины.
Украина выходит на рекордные показатели экспорта зерновых прошлого маркетингового года. Но по сей день не решены главные внутренние проблемы — это логистика и инфраструктура.
Земельная реформа остается первоочередным вопросом на порядке дневном.
Очередной раунд переговоров Украины и Международного валютного фонда (МВФ) пройдет в середине мая: 11 мая в Киев прибудут эксперты Фонда по юридическим вопросам, а 17 мая - миссия Европейского департамента МВФ, сообщил вице-премьер Сергей Тигипко.