13:50 13.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Село на Киевщине уже в пятый раз стало ареной "Битвы Агротитанов" - ВИДЕО

В Степовое, для того, чтобы показать себя в действии, съехались самые лучшие марки и модели сельскохозяйственных агрегатов — 126 единиц техники в действии и 350 единиц в статике от 65-ти компаний.

Село на Киевщине уже в пятый раз стало ареной



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