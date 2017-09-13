Село на Киевщине уже в пятый раз стало ареной "Битвы Агротитанов" - ВИДЕО

В Степовое, для того, чтобы показать себя в действии, съехались самые лучшие марки и модели сельскохозяйственных агрегатов — 126 единиц техники в действии и 350 единиц в статике от 65-ти компаний.