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13:50 13.09.2017 | Акцент
| Новости Новости Украины100173646:labazovych
Село на Киевщине уже в пятый раз стало ареной "Битвы Агротитанов" - ВИДЕО
В Степовое, для того, чтобы показать себя в действии, съехались самые лучшие марки и модели сельскохозяйственных агрегатов — 126 единиц техники в действии и 350 единиц в статике от 65-ти компаний.
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