"Что посеешь, то и пожнешь…". Рынок семян Украины - ФОТО

Участниками первого агрокейса стали компании — лидеры украинского семенного рынка: Научно-производственная коммерческая фирма "Селекта", которая более двух десятилетий работает в области селекции и семеноводства кукурузы, и Торговый дом "Соевый век", который эксклюзивно производит и реализует семена сои, внедряет инновационные технологии и консультирует аграриев в собственном центре агроконсультаций.

Гостями и экспертами программы стали:

Виталий Мельник, один из основателей компании "Селекта", селекционер с сорокалетним опытом.

Тарас Мельник, коммерческий директор компании "Селекта".

Александр Ушаков, учредитель и директор компании Торговый дом "Соевый век".

Что на сегодняшний день представляет собой украинская селекция. Почему селекция – это один из элементов экономической безопасности любого государства, и насколько важна поддержка собственного производителя. Несправедливая конкуренция на мировом рынке семян для отечественных селекционеров. Система сертификации семян: результаты реорганизации. Фальсификат семян сои и борьба с ним. Проблемы ГМО в Украине. Как меняется посевная агрокарта Украины. Какую продукцию и новые условия сотрудничества для аграриев предлагают компании — лидеры рынка семян Украины. Эти и многие другие актуальные вопросы рынка семян Украины обсудили участники выпуска.

"Страна, которая отдает свою селекцию в чужие руки, очень легко может стать зависимой", – Наталия Церковникова.

"Все страны, которые имеют производство и селекцию семян, поддерживают собственного производителя, чтобы обеспечить свою независимость – экономическую, техническую и научную тоже", – Виталий Мельник.

"Целью работы нашей компании является создание высококачественного материала, который мог бы себе позволить и обычный фермер, и большой агрохолдинг", – Тарас Мельник.

"Земля – единственный источник богатства, и только сельское хозяйство его приумножает" – Александр Ушаков.