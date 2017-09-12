Через месяц в Украине стартует отопительный сезон - ВИДЕО

Говорят, что проблем не избежать. Среди крупнейших — нехватка угля антрацитовой группы, изношенность магистральных теплосетей (иногда — это 70% и выше) и долги за потребленные услуги.

Гость студии — Александр Скубченко, председатель Жилищного союза Украины – расскажет о готовности Украины к отопительному сезону, а также, как его пережить с минимальными потерями.