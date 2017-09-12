Через месяц в Украине стартует отопительный сезон - ВИДЕО

В правительстве уверяют, что Украина готова к нему почти полностью. Кроме того, по их утверждению, «все под контролем», и сбоев не будет. Впрочем, профильные эксперты не настроены столь оптимистично.
Говорят, что проблем не избежать. Среди крупнейших — нехватка угля антрацитовой группы, изношенность магистральных теплосетей (иногда — это 70% и выше) и долги за потребленные услуги.
Гость студии — Александр Скубченко, председатель Жилищного союза Украины – расскажет о готовности Украины к отопительному сезону, а также, как его пережить с минимальными потерями.