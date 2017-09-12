13:35 12.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Через месяц в Украине стартует отопительный сезон - ВИДЕО

В правительстве уверяют, что Украина готова к нему почти полностью. Кроме того, по их утверждению, «все под контролем», и сбоев не будет. Впрочем, профильные эксперты не настроены столь оптимистично. 

Через месяц в Украине стартует отопительный сезон - ВИДЕО

Говорят, что проблем не избежать. Среди крупнейших — нехватка угля антрацитовой группы, изношенность магистральных теплосетей (иногда — это 70% и выше) и долги за потребленные услуги.

Гость студии — Александр Скубченко, председатель Жилищного союза Украины – расскажет о готовности Украины к отопительному сезону, а также, как его пережить с минимальными потерями.


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