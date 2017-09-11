15:54 11.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Open Case с Наталией Церковниковой за 31 августа - ВИДЕО

Второй сезон программы открывается кейсом «Агро» и говорим о рынке семян Украины.

Open Case с Наталией Церковниковой за 31 августа - ВИДЕО

Гости программы:
Виталий Мельник — учредитель компании "Селекта"
Тарас Мельник — коммерческий директор компании "Селекта".
Александр Ушаков — учредитель и директор компании Торговый дом "Соевый век".
Вы узнаете, что на сегодняшний день представляет из себя украинская селекция, рынок семян Украины, а также, какая ситуация обстоит в стране с проблемой ГМО.


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