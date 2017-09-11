Open Case с Наталией Церковниковой за 31 августа - ВИДЕО

Гости программы:

Виталий Мельник — учредитель компании "Селекта"

Тарас Мельник — коммерческий директор компании "Селекта".

Александр Ушаков — учредитель и директор компании Торговый дом "Соевый век".

Вы узнаете, что на сегодняшний день представляет из себя украинская селекция, рынок семян Украины, а также, какая ситуация обстоит в стране с проблемой ГМО.