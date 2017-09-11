15:54 11.09.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100173456:labazovych
Open Case с Наталией Церковниковой за 31 августа - ВИДЕО
Второй сезон программы открывается кейсом «Агро» и говорим о рынке семян Украины.
Гости программы:
Виталий Мельник — учредитель компании "Селекта"
Тарас Мельник — коммерческий директор компании "Селекта".
Александр Ушаков — учредитель и директор компании Торговый дом "Соевый век".
Вы узнаете, что на сегодняшний день представляет из себя украинская селекция, рынок семян Украины, а также, какая ситуация обстоит в стране с проблемой ГМО.
8 июня 2017 года на Первом Деловом телеканале вышел второй выпуск программы Open Case с Наталией Церковниковой в рамках цикла «Энергия Будущего» об альтернативной энергетике, приуроченный к выставке «ЭКСПО - 2017» в Казахстане.