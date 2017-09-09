06:00 09.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Как привлечь инвестиции - ВИДЕО

Инвестиционный климат в Украине – стремительно ухудшается.

Общее количество капиталовложений в нашу страну за первое полугодие сократилось почти вдвое – в сравнении с аналогичным показателем 2016 — го. А основным инвестором по-прежнему остаются трудовые мигранты.
Гость студии – Виктор Суслов, заслуженным экономистом Украины. В 1997 – 1998 годах он был министром экономики, сейчас независимый финансовый эксперт.
Тем временем, в Украине – продолжают надеяться на очередной транш от Международного валютного фонда. И – ждут приезда первого заместителя главы МВФ Дэвида Липтона. Официальный визит – планируется на следующей неделе.

Как привлечь инвестиции - ВИДЕО


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