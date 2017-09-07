10:26 07.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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В Украине начат посев озимых культур под урожай 2018 года - ВИДЕО

В Украине начат посев зимних культур уже под урожай 2018 года. В частности, планируется посеять 7 млн 200 тыс. гектаров. Это традиционно ранней зерновой клин который примерно одинаковый из года в год.

В Украине начат посев озимых культур под урожай 2018 года - ВИДЕО


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