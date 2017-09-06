12:20 06.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Ассоциация Украина-ЕС вступила в силу - ВИДЕО

С 1 сентября Ассоциация между Украиной и Европейским Союзом вступила в силу уже окончательно и в полном объеме. В связи с этим, перед нашим государством открывается больше возможностей, но воспользуемся ли мы.

Ассоциация Украина-ЕС вступила в силу - ВИДЕО

Гость студии – Владимир Щелкунов, президент Украинского Национального комитета Международной торговой палаты, член мирового совета Международной торговой палаты. С ним мы поговорим о том, что уже есть и как не потерять то, что можем получить.


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