11:54 01.09.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100172767:labazovych
Мировое лидерство в рейтинге коррумпированности бизнеса - ВИДЕО
Первые места по легкости ведения предпринимательской деятельности среди содружества независимых государств. И одновременно — мировое лидерство в рейтинге коррумпированности бизнеса.
Власти уверяют, что серьезно работают над улучшением инвестиционного климата и стремятся поднять Украину в "Doing Business" по крайней мере, на 10 пунктов.
Накануне профессионального праздника украинских предпринимателей, которое отмечают в первое воскресенье сентября, имеем следующую ситуацию: в самом бизнесе говорят, стало только хуже и вместо анонсированных положительных сдвигов, проблем только прибавилось.
Гость студии – Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей. С ним поговорим о желаниях и возможностях, ожиданиях и реальности, а также, бизнес-перспективах в Украине.
По прогнозам Министерства финансов, в следующем году обменный курс будет около 29 гривен и 30 копеек за один доллар, а в 2019 году цена составит уже 30 с половиной. В свою очередь, прогнозы экспертов по финансам расходятся. Так как по утверждению одних, заявление Минфина может быть реальностью, по словам же других, Украину ожидает обвал национальной валюты.
Гость студии — Всеволод Степанюк, эксперт по вопросам экономики — разъяснит эту ситуацию и не только. В частности, вы узнаете, за счет чего сегодня курс гривны более — менее стабилизировался и стоит ли Украине через несколько месяцев ожидать девальвации.