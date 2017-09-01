Мировое лидерство в рейтинге коррумпированности бизнеса - ВИДЕО

Власти уверяют, что серьезно работают над улучшением инвестиционного климата и стремятся поднять Украину в "Doing Business" по крайней мере, на 10 пунктов.

Накануне профессионального праздника украинских предпринимателей, которое отмечают в первое воскресенье сентября, имеем следующую ситуацию: в самом бизнесе говорят, стало только хуже и вместо анонсированных положительных сдвигов, проблем только прибавилось.

Гость студии – Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей. С ним поговорим о желаниях и возможностях, ожиданиях и реальности, а также, бизнес-перспективах в Украине.