11:54 01.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Мировое лидерство в рейтинге коррумпированности бизнеса - ВИДЕО

Первые места по легкости ведения предпринимательской деятельности среди содружества независимых государств. И одновременно — мировое лидерство в рейтинге коррумпированности бизнеса.

Мировое лидерство в рейтинге коррумпированности бизнеса - ВИДЕО

Власти уверяют, что серьезно работают над улучшением инвестиционного климата и стремятся поднять Украину в "Doing Business" по крайней мере, на 10 пунктов.

Накануне профессионального праздника украинских предпринимателей, которое отмечают в первое воскресенье сентября, имеем следующую ситуацию: в самом бизнесе говорят, стало только хуже и вместо анонсированных положительных сдвигов, проблем только прибавилось.

Гость студии – Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей. С ним поговорим о желаниях и возможностях, ожиданиях и реальности, а также, бизнес-перспективах в Украине.


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