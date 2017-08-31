14:23 31.08.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100172697:labazovych
Прогнозы на предстоящий отопительный сезон - ВИДЕО
До старта отопительного сезона осталось полтора месяца. В правительстве традиционно уверяют, что все "под контролем", а потому он пройдет спокойно и без проблем.
Там уверяют, что запасов угля сейчас вдвое больше, чем было на этот же период прошлого года.
А вот население настроено значительно менее оптимистично, поскольку тарифы будут и дальше расти, субсидий станет меньше, долги будут увеличиваться, а качество предоставляемых услуг, судя по нашим реалиям, вряд ли улучшиться.
Гость студии – Юрий Корольчук, председатель наблюдательного совета Института стратегических исследований, эксперт по вопросам энергетики – расскажет об энергетических перспективах Украины в предстоящем отопительном сезоне и не только.
На сегодняшний день задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги составляет больше чем 8,5 миллиардов гривен. В свою очередь, сумма задолженности Теплокоммунэнерго за потребленную энергию составляет более чем 24,5 миллиарда гривен.
Тем временем, в Кабинете министров Украины готовятся к предстоящему отопительному сезону и утверждают, что все хорошо. Однако, более чем 60% населения Украины утверждает, что из-за нехватки денег, оплачивать коммунальные услуги просто не сможет.
Гость студии — Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины — расскажет о том, что каким будет отопительный сезон 2017-2018, а также, что ожидает Жилищно-коммунальное хозяйство, в случае массовых неплатежей.