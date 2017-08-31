Прогнозы на предстоящий отопительный сезон - ВИДЕО

Там уверяют, что запасов угля сейчас вдвое больше, чем было на этот же период прошлого года.

А вот население настроено значительно менее оптимистично, поскольку тарифы будут и дальше расти, субсидий станет меньше, долги будут увеличиваться, а качество предоставляемых услуг, судя по нашим реалиям, вряд ли улучшиться.

Гость студии – Юрий Корольчук, председатель наблюдательного совета Института стратегических исследований, эксперт по вопросам энергетики – расскажет об энергетических перспективах Украины в предстоящем отопительном сезоне и не только.