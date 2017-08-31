14:23 31.08.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Прогнозы на предстоящий отопительный сезон - ВИДЕО

До старта отопительного сезона осталось полтора месяца. В правительстве традиционно уверяют, что все "под контролем", а потому он пройдет спокойно и без проблем.

Прогнозы на предстоящий отопительный сезон - ВИДЕО

Там уверяют, что запасов угля сейчас вдвое больше, чем было на этот же период прошлого года.

А вот население настроено значительно менее оптимистично, поскольку тарифы будут и дальше расти, субсидий станет меньше, долги будут увеличиваться, а качество предоставляемых услуг, судя по нашим реалиям, вряд ли улучшиться.

Гость студии – Юрий Корольчук, председатель наблюдательного совета Института стратегических исследований, эксперт по вопросам энергетики – расскажет об энергетических перспективах Украины в предстоящем отопительном сезоне и не только.


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