15:33 31.08.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Максим Мартынюк может стать министром аграрной политики - ВИДЕО

В профильном комитете Верховной Рады определились с возможной кандидатурой, а именно Максима Мартынюка, на должность министра аграрной политики. При этом, до сегодняшнего дня еще не уволен предыдущий глава ведомства Тарас Кутовой.

Максим Мартынюк может стать министром аграрной политики - ВИДЕО

В Житомирской области прошел традиционный ежегодный фестиваль льна. В этом году изюминкой была закладка первого кирпича для будущего завода. При этом, кирпич доставили на вертолете.

В Великобритании местная фермерша предложила способ, как сохранить домашних кур, которые бегают на свободе. По ее мнению, для того, чтобы их уберечь, на них необходимо надеть специальную жилетку.


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