15:33 31.08.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100172708:labazovych
Максим Мартынюк может стать министром аграрной политики - ВИДЕО
В профильном комитете Верховной Рады определились с возможной кандидатурой, а именно Максима Мартынюка, на должность министра аграрной политики. При этом, до сегодняшнего дня еще не уволен предыдущий глава ведомства Тарас Кутовой.
В Житомирской области прошел традиционный ежегодный фестиваль льна. В этом году изюминкой была закладка первого кирпича для будущего завода. При этом, кирпич доставили на вертолете.
В Великобритании местная фермерша предложила способ, как сохранить домашних кур, которые бегают на свободе. По ее мнению, для того, чтобы их уберечь, на них необходимо надеть специальную жилетку.