Максим Мартынюк может стать министром аграрной политики - ВИДЕО

В Житомирской области прошел традиционный ежегодный фестиваль льна. В этом году изюминкой была закладка первого кирпича для будущего завода. При этом, кирпич доставили на вертолете.

В Великобритании местная фермерша предложила способ, как сохранить домашних кур, которые бегают на свободе. По ее мнению, для того, чтобы их уберечь, на них необходимо надеть специальную жилетку.