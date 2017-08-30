Французский День поля в Украине - ВИДЕО Французский День поля — 2017 не прошел мимо внимания команды Агробизнеса.

Прошло оно в поселке Худяки Черкасской области по случаю 10-летия деятельности французской компании Euralis в Украине. Свою украинскую историю компания начала с инвестиций в Черкасский семенной завод, потом в два хозяйства, общей площадью в 3,5 тысячи гектаров. Здесь выращивают: кукурузу, подсолнухи и сою.

Кроме того, здесь как всегда находится французский производитель сельскохозяйственной техники КУН.

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Агробизнес за 13 июня Анонс: Выставка «Агро-2017» на ВДНХ. Агробизнес узнал, чем удивили и что предложили сельскохозяйственные производители. Разнообразная техника, несметное количество разных животных и много разных инновационных идей были представлены на выставке. Кроме того, французский производитель сельскохозяйственной техники КУН стал лидером по количеству техники, так как представил полный сезонный комплекс агромашин.

В Украине значительно выросли капитальные инвестиции За первые два квартала 2017 года предприятия получили 155,1 млрд. гривен капитальных инвестиций. Читайте также: . . . .