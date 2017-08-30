15:42 30.08.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100172604:labazovych
Французский День поля в Украине - ВИДЕО
Французский День поля — 2017 не прошел мимо внимания команды Агробизнеса.
Прошло оно в поселке Худяки Черкасской области по случаю 10-летия деятельности французской компании Euralis в Украине.
Свою украинскую историю компания начала с инвестиций в Черкасский семенной завод, потом в два хозяйства, общей площадью в 3,5 тысячи гектаров. Здесь выращивают: кукурузу, подсолнухи и сою.
Кроме того, здесь как всегда находится французский производитель сельскохозяйственной техники КУН.
Анонс:
Выставка «Агро-2017» на ВДНХ. Агробизнес узнал, чем удивили и что предложили сельскохозяйственные производители. Разнообразная техника, несметное количество разных животных и много разных инновационных идей были представлены на выставке.
Кроме того, французский производитель сельскохозяйственной техники КУН стал лидером по количеству техники, так как представил полный сезонный комплекс агромашин.