11:25 30.08.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Банковская система Украины уменьшила убыток - ВИДЕО

Банковская система Украины уменьшила убыток в 41 с половиной раз. Такую статистику с начала года приводит Национальный банк Украины. 

Банковская система Украины уменьшила убыток - ВИДЕО

Тут стоит отметить, что в 2016 году наш банковский сектор обновил исторический максимум по убыткам, получив минус 159 миллиардов гривен, а с учётом неплатежеспособных, убытки превысили 160 миллиардов. В 2017 году ситуация значительно лучше.

Гость студии – Михаил Стрельников, руководитель общественного союза "Конгресс потребителей банковских услуг". С ним мы пообщаемся о том, можно ли утверждать, что банковский кризис в Украине закончился, и что нам принесет финансовая осень.


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