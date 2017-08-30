Банковская система Украины уменьшила убыток - ВИДЕО

Тут стоит отметить, что в 2016 году наш банковский сектор обновил исторический максимум по убыткам, получив минус 159 миллиардов гривен, а с учётом неплатежеспособных, убытки превысили 160 миллиардов. В 2017 году ситуация значительно лучше.

Гость студии – Михаил Стрельников, руководитель общественного союза "Конгресс потребителей банковских услуг". С ним мы пообщаемся о том, можно ли утверждать, что банковский кризис в Украине закончился, и что нам принесет финансовая осень.