13:17 07.07.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100169198:labazovych
Налоговые изменения: итоги и прогноз - ВИДЕО
Грядут перемены. На этот раз решили реформировать Государственную фискальную службу, с целью уменьшить коррупцию в стране и превратить фискальную службу в сервисную.
В Министерстве финансов Украины утверждают, что помощь в реформировании Государственной фискальной службы предоставят консультанты международной консалтинговой компании.
Гость студии — Ольга Богданова, председатель налогового комитета Общественного совета при Министерстве экономики Украины — расскажет о тех изменениях в фискальной системе, которые в планах или уже произошли.
В связи с отставкой главы Нацбанка министр финансов Александр Данилюк выложил пост на своей странице в Фейбук. В котором выразил надежду на продолжение будущим председателем НБУ реформ, начатых Валерией Гонтаревой.