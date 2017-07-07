Налоговые изменения: итоги и прогноз - ВИДЕО

В Министерстве финансов Украины утверждают, что помощь в реформировании Государственной фискальной службы предоставят консультанты международной консалтинговой компании.

Гость студии — Ольга Богданова, председатель налогового комитета Общественного совета при Министерстве экономики Украины — расскажет о тех изменениях в фискальной системе, которые в планах или уже произошли.