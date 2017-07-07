13:17 07.07.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Налоговые изменения: итоги и прогноз - ВИДЕО

Грядут перемены. На этот раз решили реформировать Государственную фискальную службу, с целью уменьшить коррупцию в стране и превратить фискальную службу в сервисную.

Налоговые изменения: итоги и прогноз - ВИДЕО

В Министерстве финансов Украины утверждают, что помощь в реформировании Государственной фискальной службы предоставят консультанты международной консалтинговой компании.
Гость студии — Ольга Богданова, председатель налогового комитета Общественного совета при Министерстве экономики Украины — расскажет о тех изменениях в фискальной системе, которые в планах или уже произошли.


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