Украина установила новый рекорд по экспорту зерна - ВИДЕО

Также, увеличились объемы продаж муки как продукта переработки, за границу.

МВФ согласился извлечь из меморандума про сотрудничество с Украиной отдельный пункт про обязательное внедрение рынка земли для получения очередного транша.

Мэр одного из мексиканских городов, для увеличения урожая и удачного улова, должен каждый год жениться на крокодиле. Этой традиции уже 200 лет.