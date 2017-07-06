14:48 06.07.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100169141:labazovych
Украина установила новый рекорд по экспорту зерна - ВИДЕО
В Украине зафиксирован очередной рекорд экспорта зерновых за прошлый маркетинговый год.
Также, увеличились объемы продаж муки как продукта переработки, за границу.
МВФ согласился извлечь из меморандума про сотрудничество с Украиной отдельный пункт про обязательное внедрение рынка земли для получения очередного транша.
Мэр одного из мексиканских городов, для увеличения урожая и удачного улова, должен каждый год жениться на крокодиле. Этой традиции уже 200 лет.