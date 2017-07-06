14:48 06.07.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Украина установила новый рекорд по экспорту зерна - ВИДЕО

В Украине зафиксирован очередной рекорд экспорта зерновых за прошлый маркетинговый год.

Украина установила новый рекорд по экспорту зерна - ВИДЕО

Также, увеличились объемы продаж муки как продукта переработки, за границу.
МВФ согласился извлечь из меморандума про сотрудничество с Украиной отдельный пункт про обязательное внедрение рынка земли для получения очередного транша.
Мэр одного из мексиканских городов, для увеличения урожая и удачного улова, должен каждый год жениться на крокодиле. Этой традиции уже 200 лет.


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