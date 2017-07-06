Дмитрий Марунич: подготовка к отопительному сезону 2017 уже стартовала - ВИДЕО

В свою очередь, эксперты указывают на то, что грядущий отопительный сезон для граждан будет крайне дорогим. Одной из ключевых тому причин есть очередное подорожание энергоносителей. Отмечается, что частично ситуацию мог бы спасти наш собственный газ.

Гость студии — Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий — разъяснит более подробно сложившуюся ситуацию, в частности, насколько будет дороже этот отопительный сезон по сравнению с прошлым.