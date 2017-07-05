ОгоЯкіЛюди: Эксклюзивные подробности закрытия театрального сезона в академическом театре оперетты

Milania решила побороть насилие в семье платьями! Певица, а теперь и дизайнер представила свою коллекцию одежды. Мероприятия посвятила жертвам жестокости на которому рассказала, как она планирует оберегать пострадавших?

Звезды эстрады всегда на первых планах в отечественных СМИ, ОгоЯкіЛюди проверили как чувствует себя сейчас классическое искусство. Завершение 82 сезона Академического театра оперетты в нашей программе.