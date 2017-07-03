Проблемы и перспективы развития внутреннего рынка продуктов питания - ВИДЕО

Эксперты утверждают, что ожидается недобор урожая и, соответственно, высокая цена на зерно.

В Украине стремительно растут цены на продукты питания. Более того, по некоторым группам товаров. цены уже превышают европейские.

Алексей Дорошенко — директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины — расскажет о причинах роста цен на рынке, а также, дальнейших перспективах ценовой политики.

В Китае, фермер нашел на своей плантации уникального паука. Теперь он пытается его продать как домашнее животное и думает, не изменить ли ему специализацию фермерского хозяйства.