13:49 03.07.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100168937:labazovych
Проблемы и перспективы развития внутреннего рынка продуктов питания - ВИДЕО
В Украине ожидается аномальная жара. Уже сегодня, на юге страны комбайны вынуждены выйти в поле, так как колосья пшеницы стали чернеть.
Эксперты утверждают, что ожидается недобор урожая и, соответственно, высокая цена на зерно.
В Украине стремительно растут цены на продукты питания. Более того, по некоторым группам товаров. цены уже превышают европейские.
Алексей Дорошенко — директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины — расскажет о причинах роста цен на рынке, а также, дальнейших перспективах ценовой политики.
В Китае, фермер нашел на своей плантации уникального паука. Теперь он пытается его продать как домашнее животное и думает, не изменить ли ему специализацию фермерского хозяйства.
Анонс:
В Украине продолжают расти цены на продукты питания.
В этом году летний сезонный фактор не влияет на цену продуктов.
НБУ вынужден пересматривать темы инфляции.
На Херсонщине готовы возродить тему выращивания хлопка.
В связи с изменением климата и продвижением засушливых зон на север, эта культура набирает популярности и становится более перспективной для аграриев.
Под Киевом выращивают осетровых и производят черную икру.