13:49 03.07.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
100168937:labazovych

Проблемы и перспективы развития внутреннего рынка продуктов питания - ВИДЕО

В Украине ожидается аномальная жара. Уже сегодня, на юге страны комбайны вынуждены выйти в поле, так как колосья пшеницы стали чернеть. 

Проблемы и перспективы развития внутреннего рынка продуктов питания - ВИДЕО

Эксперты утверждают, что ожидается недобор урожая и, соответственно, высокая цена на зерно.
В Украине стремительно растут цены на продукты питания. Более того, по некоторым группам товаров. цены уже превышают европейские.
Алексей Дорошенко — директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины — расскажет о причинах роста цен на рынке, а также, дальнейших перспективах ценовой политики.
В Китае, фермер нашел на своей плантации уникального паука. Теперь он пытается его продать как домашнее животное и думает, не изменить ли ему специализацию фермерского хозяйства.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив