Ключевые тенденции трудоустройства за рубежом - ВИДЕО

В частности, по результатам опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова, 22% граждан Украины хотели бы работать за границей и Европа не является исключением в списке зарубежных стран.

В свою очередь, эксперты утверждают, что получение безвизового режима только ухудшило ситуацию на рынке труда в Польше.

Гость студии — Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству — расскажет о трудоустройстве за рубежом, ключевых тенденциях, а также, о препятствиях, которые могут встретиться на этом пути.