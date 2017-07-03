14:50 03.07.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Ключевые тенденции трудоустройства за рубежом - ВИДЕО

Вопреки надеждам украинцев, полученный недавно безвизовый режим не дает права на трудоустройство. 

Ключевые тенденции трудоустройства за рубежом - ВИДЕО

В частности, по результатам опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова, 22% граждан Украины хотели бы работать за границей и Европа не является исключением в списке зарубежных стран.
В свою очередь, эксперты утверждают, что получение безвизового режима только ухудшило ситуацию на рынке труда в Польше.
Гость студии — Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству — расскажет о трудоустройстве за рубежом, ключевых тенденциях, а также, о препятствиях, которые могут встретиться на этом пути.


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