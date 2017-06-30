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12:35 30.06.2017 | Акцент
| Новости Новости Украины100168813:Svat
ОгоЯкіЛюди: як Kishe, MamaRika, Tsar готували для дітей…
Справжні ОгоЯкіЛюди — це ті, хто готові допомогти ближнім, допомогти тим, хто не виживе на самоті.. Наша програма відвідала два неймовірні благодійні заходи! Не пропустіть: Андрій Кіше готує десерт разом з дружиною, Мамаріка презентує смачненьку рибку… а також чергові зіркові зізнання: скільки готові витратити на благодійність окремо від медійних заходів!
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