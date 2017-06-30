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Агробизнес за 27 июня: Жашковский конный завод, презентация работы сельскохозяйственной техники

Приключения команды «Агробизнеса» на Жашковском конном заводе. Услышьте первыми, что необходимо делать, чтобы эти благородные животные были красивыми, а главное, здоровыми.
А также «железные кони» от французского производителя сельскохозяйственной техники «КУН». Сила, красота, мощь, эффективность — это все о ней. Подробности в сюжете

Агробизнес за 27 июня: Жашковский конный завод, презентация работы сельскохозяйственной техники


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