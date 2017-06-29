Агроновости. Африканская чума свиней остается главной угрозой для свиноводства В Украине началась жатва. Первые комбайны вышли в поле на юге. По прогнозам, Объемы валового сбора будут меньшими. но цена будет более приемлемая. Африканская чума свиней остается главной угрозой для свиноводства. К борьбе присоединились не только официальные структуры но и общественные. ассоциация свиноводов Украины и ЕБРР ищут средства на борьбу за АЭС. Инженер из Польши создал робота из картошки. Корнеплод является средством питания механизма. Робот способен проехать около 8-ми см. каждые 15 минут.

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У Азарова еще верят, что могут сдержать инфляцию При этом в 2013 и 2014 годах индекс потребительских цен, по мнению чиновников, не превысит 6,2 и 5,6 процентов. Читайте также: . . . .