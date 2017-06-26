16:35 26.06.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Агроновости. Чем чревато глобальное потепление для сельского хозяйства

Правительство утвердили небывалое накопление средств на счетах, назначенные для аграрных дотаций. Аграрные эксперты пессимистично оценивают объем поступлений в сумму закупок 70-ти новых комбайнов. Насколько скоро климатические изменения приведут к кардинального пересмотра аграрных технологий в Украине.
Гость студии- Сергей Феофилов, эксперт по аграрным вопросам — расскажет, чем чревато глобальное потепление для сельского хозяйства и готовы ли к этому украинцы.
Картошка может стать заменителем бытовых электробатареек. Израильские ученые изобрели дополнительный способ использования этого продукта, в вареном виде, в быту.

Агроновости. Чем чревато глобальное потепление для сельского хозяйства


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