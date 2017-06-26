|
16:35 26.06.2017 | Акцент
| Новости Новости Украины100168530:Svat
Агроновости. Чем чревато глобальное потепление для сельского хозяйства
Правительство утвердили небывалое накопление средств на счетах, назначенные для аграрных дотаций. Аграрные эксперты пессимистично оценивают объем поступлений в сумму закупок 70-ти новых комбайнов. Насколько скоро климатические изменения приведут к кардинального пересмотра аграрных технологий в Украине.
Гость студии- Сергей Феофилов, эксперт по аграрным вопросам — расскажет, чем чревато глобальное потепление для сельского хозяйства и готовы ли к этому украинцы.
Картошка может стать заменителем бытовых электробатареек. Израильские ученые изобрели дополнительный способ использования этого продукта, в вареном виде, в быту.
Читайте также:
- Анонс:
В Украине продолжают расти цены на продукты питания.
В этом году летний сезонный фактор не влияет на цену продуктов.
НБУ вынужден пересматривать темы инфляции.
На Херсонщине готовы возродить тему выращивания хлопка.
В связи с изменением климата и продвижением засушливых зон на север, эта культура набирает популярности и становится более перспективной для аграриев.
Под Киевом выращивают осетровых и производят черную икру.
- Канцлер Германии Ангела Меркель призвала мир объединиться ради сохранения окружающей среды.
- Следователи получат результаты экспертиз по событиям в Княжичах через месяц-полтора.
. . . .