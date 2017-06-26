Агроновости. Чем чревато глобальное потепление для сельского хозяйства

Анонс: В Украине продолжают расти цены на продукты питания. В этом году летний сезонный фактор не влияет на цену продуктов. НБУ вынужден пересматривать темы инфляции. На Херсонщине готовы возродить тему выращивания хлопка. В связи с изменением климата и продвижением засушливых зон на север, эта культура набирает популярности и становится более перспективной для аграриев. Под Киевом выращивают осетровых и производят черную икру.