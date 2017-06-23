В Украине наблюдается стремительный рост цены на борщевой набор

В Украине наблюдается стремительный рост цены на борщевой набор. Так как это происходит в разгар сезона, эксперты бьют тревогу. Получается, что из-за неурожая заготовить овощи украинского производства на зимний период не удастся.

Правительство увеличил финансирование растрат на борьбу с Африканской чумой свиней. Но специалисты утверждают, что этого слишком мало. Таким образом, Польша крайне обеспокоена тем фактом, что из Украины дикие свиньи переносят болезнь на территорию поляков. В США презентовали полностью автономный трактор. Техника оснащена новейшей электроникой и может не только управляться дистанционно, а и в одиночку принимать решение.