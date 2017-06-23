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14:37 23.06.2017 | Акцент
| Новости Новости Украины100168410:Svat
Акцент. Всеволод Степанюк
По прогнозам Министерства финансов, в следующем году обменный курс будет около 29 гривен и 30 копеек за один доллар, а в 2019 году цена составит уже 30 с половиной. В свою очередь, прогнозы экспертов по финансам расходятся. Так как по утверждению одних, заявление Минфина может быть реальностью, по словам же других, Украину ожидает обвал национальной валюты.
Гость студии — Всеволод Степанюк, эксперт по вопросам экономики — разъяснит эту ситуацию и не только. В частности, вы узнаете, за счет чего сегодня курс гривны более — менее стабилизировался и стоит ли Украине через несколько месяцев ожидать девальвации.
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