12:30 23.06.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Акцент. Александр Скубченко

На сегодняшний день задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги составляет больше чем 8,5 миллиардов гривен. В свою очередь, сумма задолженности Теплокоммунэнерго за потребленную энергию составляет более чем 24,5 миллиарда гривен.
Тем временем, в Кабинете министров Украины готовятся к предстоящему отопительному сезону и утверждают, что все хорошо. Однако, более чем 60% населения Украины утверждает, что из-за нехватки денег, оплачивать коммунальные услуги просто не сможет.
Гость студии — Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины — расскажет о том, что каким будет отопительный сезон 2017-2018, а также, что ожидает Жилищно-коммунальное хозяйство, в случае массовых неплатежей.

Акцент. Александр Скубченко


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