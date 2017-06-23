Акцент. Александр Скубченко

На сегодняшний день задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги составляет больше чем 8,5 миллиардов гривен. В свою очередь, сумма задолженности Теплокоммунэнерго за потребленную энергию составляет более чем 24,5 миллиарда гривен.

Тем временем, в Кабинете министров Украины готовятся к предстоящему отопительному сезону и утверждают, что все хорошо. Однако, более чем 60% населения Украины утверждает, что из-за нехватки денег, оплачивать коммунальные услуги просто не сможет.

Гость студии — Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины — расскажет о том, что каким будет отопительный сезон 2017-2018, а также, что ожидает Жилищно-коммунальное хозяйство, в случае массовых неплатежей.