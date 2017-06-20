Агроновости за 16 июня

Анонс:

В Украине продолжают расти цены на продукты питания.

В этом году летний сезонный фактор не влияет на цену продуктов.

НБУ вынужден пересматривать темы инфляции.

На Херсонщине готовы возродить тему выращивания хлопка.

В связи с изменением климата и продвижением засушливых зон на север, эта культура набирает популярности и становится более перспективной для аграриев.

Под Киевом выращивают осетровых и производят черную икру.