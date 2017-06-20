15:46 20.06.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Агроновости за 16 июня

Анонс:
В Украине продолжают расти цены на продукты питания.
В этом году летний сезонный фактор не влияет на цену продуктов.
НБУ вынужден пересматривать темы инфляции.
На Херсонщине готовы возродить тему выращивания хлопка.
В связи с изменением климата и продвижением засушливых зон на север, эта культура набирает популярности и становится более перспективной для аграриев.
Под Киевом выращивают осетровых и производят черную икру.

Агроновости за 16 июня


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