Агробизнес за 13 июня

Анонс:

Выставка «Агро-2017» на ВДНХ. Агробизнес узнал, чем удивили и что предложили сельскохозяйственные производители. Разнообразная техника, несметное количество разных животных и много разных инновационных идей были представлены на выставке.

Кроме того, французский производитель сельскохозяйственной техники КУН стал лидером по количеству техники, так как представил полный сезонный комплекс агромашин.