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15:25 20.06.2017 | Акцент
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Агробизнес за 13 июня
Анонс:
Выставка «Агро-2017» на ВДНХ. Агробизнес узнал, чем удивили и что предложили сельскохозяйственные производители. Разнообразная техника, несметное количество разных животных и много разных инновационных идей были представлены на выставке.
Кроме того, французский производитель сельскохозяйственной техники КУН стал лидером по количеству техники, так как представил полный сезонный комплекс агромашин.
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