15:25 20.06.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Агробизнес за 13 июня

Анонс:
Выставка «Агро-2017» на ВДНХ. Агробизнес узнал, чем удивили и что предложили сельскохозяйственные производители. Разнообразная техника, несметное количество разных животных и много разных инновационных идей были представлены на выставке.
Кроме того,  французский производитель сельскохозяйственной техники КУН  стал лидером по количеству техники, так как представил полный сезонный комплекс агромашин.

Агробизнес за 13 июня


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