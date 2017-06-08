11:42 08.06.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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"ОгоЯкіЛюди": Королева України 2017, Morandi, Kishe та Монро

Увага, друзі, КАСТИНГ! Команда ОГО ЯКІ ЛЮДИ завдячує Вам, за любов до проекту. Ми намагаємось зробити його ще цікавішим! Новий формат та нові ведучі. Але обрати одного та найкращого справа зовсім не легка та не швидка, тому в кожній програмі ви побачите нове обличчя, а в кінці сезона зможете проголосувати за найкращого.
Сьогодні в програмі Едуард Гльоза та Жень-Шень! Ви побачите як Ед спробував начарувати перемогу Королеві України 2017, як втратила дар мовлення #неугомоннаяМонро. А разом з Жень Шенем ми побуваємо сонячній вечірці та дізнаємось скільки витрачають на свою красу селебретіз. Зустрічайте і насолоджуйтесь!


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