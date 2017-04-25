"ОгоЯкіЛюди!" з Іриною Ратушною за 24 апреля Украина — поющая страна. Собственно в этом никто и не сомневается, но 12 юных дарований доказали это в очередной раз на финале вокального шоу «Young voice». Все талантливые, все артистичные, все поющие — выбор лучшего из лучших был нелегким. А поддержать киндеров пришел не просто артист, а кумир всей молодежи Monatik. А шапочка где?», — спрашивает Ирина Ратушная. «Дома оставил. Зато сегодня я в халате»,- отвечает Монатик. Ну неужели он думал ускользнуть от «ОгоЯкихЛюдей», вопросы которых иногда бросают в жар. Победительницу поздравили, награду, весящую центнер подержали, про шапочку и халат поговорили, с участниками пообщались — вроде все, идем дальше. Хоть на носу почти май месяц, но природа по-моему об этом совсем позабыла. Но не стоит печалиться, даже сегодня вы будете выглядеть ошеломляюще в одежде от самого успешного дизайнера Украины. Айна Гассе представила новую коллекцию «Осень-зима 2017». Её талантом восхищаются мировые кутюрье, более 10 лет она уверенно держится в мире моды, а среди постоянных клиентов не только известные украинские селебритис. Наверное, все кто ходит на показы, мысленно примеряют на себя или своих близких ту или иную одежду. Вот и Андрей Kishe присмотрел образ для своей жены. Какой? Узнайте сами из «ОгоЯкихЛюдей!» з Іриною Ратушною.

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