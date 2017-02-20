15:27 20.02.2017 | Акцент | Авторские статьи     Новости Украины
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ОгоЯкіЛюди!З Іриною Ратушною за 19 лютого

Мороз, снег, дождь и другие погодные условия не помеха для «ОгоЯкихЛюдей».

ОгоЯкіЛюди!З Іриною Ратушною за 19 лютого

Особенно, если на носу череда увлекательных мероприятий. Например, премьера видеоклипа на песню «Пружинит» от XLDelux, а также узнать что-то интересненькое про Алексея Лялина от его друзей. Девушки, рыдайте слезами величиной «с ладошку». Ирина Ратушная вам скажет такое, от чего вы ещё долгое время будете пребывать в культурном шоке. После зажигательной вечеринки, «ОгоЯкіЛюди» отправились в Национальную оперу Украины на концерт Киевского симфонического оркестра Lord of the Sound, которые за кратчайшие сроки достигли необыкновенных результатов. В чем секрет столь огромного успеха расскажет дирижер оркестра.А танцевальное шоу от театра танца Foresight под живое сопровождение оркестра — главная изюминка вечера.

 

 


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