ОгоЯкіЛюди! З Іриною Ратушною за 12 лютого

Живая, современная, веселая. Все эти слова характеризуют ведущую ОгоЯкихЛюдей Ирину Ратушную. Ukrainian Fashion Week и Mercedes Benz Fashion Days — мероприятия, которые ну никак нельзя обойти мимо. И естественно, где бывают селебритис и уважаемые люди — там и Ратушную ищите со своими вопросами. Уж от неё никто не спрячется... собственно, как и в этот раз.