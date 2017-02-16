10:46 16.02.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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ОгоЯкіЛюди! З Іриною Ратушною за 12 лютого

Живая, современная, веселая. Все эти слова характеризуют ведущую ОгоЯкихЛюдей Ирину Ратушную. Ukrainian Fashion Week и Mercedes Benz Fashion Days — мероприятия, которые ну никак нельзя обойти мимо. И естественно, где бывают селебритис и уважаемые люди — там и Ратушную ищите со своими вопросами. Уж от неё никто не спрячется... собственно, как и в этот раз.

ОгоЯкіЛюди! З Іриною Ратушною за 12 лютого

 


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