16:47 06.02.2017 | Акцент | Авторские статьи     Новости Украины
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ОгоЯкіЛюди за 5 лютого

Сьогодні Ірина Ратушна зустрілася зі співаком та композитором Полем Манондіз на презентації нової композиції. Варто згадати, що ведуча свого часу заспівала зі співаком українську народну пісню. Вечір не обмежився спілкуванням з французом, адже там були присутні Ніна Матвієнко з донькою та зятем. Наступним героєм програми став відомий український співак Володимир Гришко, який підкорює жінок своїм магічним голосом. Яку пісню чекали поважні люди на концертному вечорі співака?Яку пристрасть має Гришко? Дивіться все це у випуску "ОгоЯкіЛюди" і дізнавайтеся про ексклюзивні новини першими.

ОгоЯкіЛюди за 5 лютого


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