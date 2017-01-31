ОгоЯкіЛюди за 29 січня Перший випуск ОгоЯкіЛюди у 2017 році, і Ведуча Ірина Ратушна мало не спалила студію Першого Ділового телеканалу. Одразу попереджаємо : під час зйомок у студії - ексклюзиву з гуртом АГОНЬ - ніхто не постраждав і жодна волосинка не згоріла.))) До речі, фанати і фанатки – спеціально для Вас Ратушна показала майстер-клас – як знятись у кліпі лідерів музичних хіт парадів. Ну а те, що відбувалось у Бориспільському аеропорті треба просто дивитись!!! Що власне ми і рекомендуємо Вам зробити!!))

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