16:17 26.12.2016 | Акцент | Авторские статьи     Новости Украины
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"ОгоЯкіЛюди!" з Іриною Ратушною. 25.12.2016. Слуга Народа-2

Ирине Ратушной повезло попасть на премьеру фильма, которого ждала вся Украина. Владимир Зеленский - в полнометражной картине "Слуга народа-2".

Мы увидели этото фильм чуть раньше всех остальных, чтобы познакомиться и познакомить всех телезрителей с создателями фильма - режиссером, сценаристом, актерами - поближе. А вы знали, что главный режиссер обижает Евгения Кошевого?

А еще - журнал "Фокус" обнародовал рейтинг 100 самых влиятельных украинцев. Смотрите репортаж с места события :)))

А еще - Ирина Ратушная говорит с человеком, который открыл без прикрас все тонкости работы на телевидении.

Самое главное спортивне событие года - международный ММА-турнир Смешанные единоборства. Спортсмены будут бить морды друг другу и тем самым завоевывать свою победу!

Подробности - смотрите в свежем выпуске программы!


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