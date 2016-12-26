"ОгоЯкіЛюди!" з Іриною Ратушною. 25.12.2016. Слуга Народа-2
Ирине Ратушной повезло попасть на премьеру фильма, которого ждала вся Украина. Владимир Зеленский - в полнометражной картине "Слуга народа-2".
Мы увидели этото фильм чуть раньше всех остальных, чтобы познакомиться и познакомить всех телезрителей с создателями фильма - режиссером, сценаристом, актерами - поближе. А вы знали, что главный режиссер обижает Евгения Кошевого?
А еще - журнал "Фокус" обнародовал рейтинг 100 самых влиятельных украинцев. Смотрите репортаж с места события :)))
А еще - Ирина Ратушная говорит с человеком, который открыл без прикрас все тонкости работы на телевидении.
Самое главное спортивне событие года - международный ММА-турнир Смешанные единоборства. Спортсмены будут бить морды друг другу и тем самым завоевывать свою победу!
Подробности - смотрите в свежем выпуске программы!